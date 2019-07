Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal, y Notimex

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 28

Morelia, Mich., El fundador del grupo de autodefensa de la tenencia Felipe Carrillo Puerto, en Buenavista Tomatlán, Hipólito Mora Chávez, advirtió que portará armas porque los criminales cada vez son más y nosotros muy pocos. A partir de hoy (lunes) traeré un rifle y una pistola , escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no permitirá que haya grupos armados al margen de la ley, asumiendo actividades que nos les corresponden , y calificó el anuncio de Hipólito Mora de protagonismo , toda vez que el ex líder de autodefensas cuenta con seguridad personal.

El mandatario perredista exhortó a Mora a presentar propuestas para mejorar la seguridad y le recordó que la zona de la Tierra Caliente y, en particular el municipio de Buenavista Tomatlán, donde él vive, es una de las regiones mejor vigiladas en el estado.