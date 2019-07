Sostuvo que el crimen organizado se infiltró en la organización comunal de Aquila, lo que ha generado conflictos, pues se pretende desconocer a 314 comuneros inconformes con la presencia de delincuentes.

Paralelamente se conformaron grupos civiles armados, uno encabezado por el ex líder de autodefensas de Ostula, Cemeí Verdía, y otro por Agustín Ramírez, ex presidente de bienes comunales de Aquila y ex líder de autodefensas. Ambos están en pugna con Germán Ramírez, El Toro, ex segundo mando de Cemeí; El Tetos, ex jefe de autodefensas de Coahuayana, y El Chopo, quien fue integrante del grupo de Aquila.

“Todo se está descomponiendo, primero porque El Toro, quien fue parte de la policía municipal, ha cometido abusos en contra de la población, mientras el comandante Tetos, quien había mantenido una posición imparcial, por razones desconocidas se alió a El Toro. Mientras ellos se pelean, los malosos están haciendo de las suyas con las autoridades comunales”, subrayó Hernández.