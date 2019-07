Susana González G.

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 22

Los precios pagados a los productores de café en México se desplomaron 40 por ciento en los pasados dos años, pese a que el producto se encarece constantemente en su venta a los consumidores, señaló la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

En México, indicó, 60 por ciento de la producción nacional de café se destina al consumo interno, pero el sector ha insistido en que no se deben justificar los bajos precios que se pagan a los caficultores con las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, sino el precio de referencia debe basarse en cómo se vende a los consumidores del país, pero la CNOC acusó que no se ha obtenido una respuesta positiva y no se ve voluntad hasta ahora del gobierno federal para abordar esa situación .