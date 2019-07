Dora Villanueva

A casi siete meses de decretarse la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) aún no se ha resuelto la cancelación anticipada de 58 contratos en la obra, entre ellos los más costosos, por los que se mantienen en vilo obligaciones por 163 mil millones de pesos; es decir, 92 por ciento de la deuda de 178 mil millones pesos que adquirió el gobierno pasado con proveedores y constructoras, reconocieron funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En la primera conferencia de prensa desde sel cambio de administración, se reconoció que las medidas de austeridad incluidas en la agenda transversal del actual gobierno federal implicaron un recorte de 535 plazas, y ello se tradujo en un ahorro de 220 millones de pesos anuales. Sí hubo recortes en el gasto, pero no en la inversión , por lo que no se impactó ningún programa, dijo Eduardo González Ruiz, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.