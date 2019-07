Rosalía A. Villanueva

Martes 16 de julio de 2019

Lejos de los protocolos del pasado y en su primer abanderamiento a una delegación deportiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su confianza a los atletas que competirán en la edición 18 de los Juegos Panamericanos de Lima, porque está convencido de que obtendrán buenos resultados y era tal su entusiasmo que los invitó a que una vez concluida la justa peruana hagamos una evaluación y celebremos juntos por el bien del deporte y de México .

Luego de tomar protesta y entregar la bandera mexicana al tirador jalisciense Jorge Martín Orozco Díaz, el mandatario deseó el mayor de los éxitos a cada uno de los seleccionados. No estuvieron los 542 integrantes que competirán del 26 de julio al 11 de agosto, pues algunos se encuentran en justas mundiales, internacionales o realizando campamentos en el extranjero o en provincia.

Estoy seguro de que se obtendrán buenos resultados, porque se están viviendo momentos de cambio en nuestro país. Siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural, en lo deportivo, en todo lo que tiene que ver con la creación, el esfuerzo y el fortalecimiento de nuestra identidad , expresó con entusiasmo el Presidente.

Pidió a los seleccionados enaltecer con orgullo el patriotismo; cuando se escucha el nombre de México se obtiene un estímulo nacional para salir adelante .

Refrendó el compromiso de seguir apoyando el deporte, es prioridad para el desarrollo físico, mental y para prevenir enfermedades , y agradeció a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, por su trabajo profesional en su área.

López Obrador no pasó por alto en su discurso las carencias de los atletas y el respaldo que tienen de sus padres por la falta de recursos, porque hay veces que ustedes no reciben todo el apoyo que merecen de parte del gobierno, no ahora, sino desde que empezaron a la práctica del deporte .