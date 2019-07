‘‘La OFJ ha ido creciendo de forma gradual; ha sido un esfuerzo conjunto porque no sólo se trata de la orquesta, de sus músicos, del director, sino también de un gobierno que la apoye, un patronato que esté ahí”, detalló Bricio Arzubide.

Además de su amplia membresía en México, la sociedad forma parte de una red Mahler que incluye Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Chicago), China, Taiwán, Japón, India, Sri Lanka, Austria, Holanda, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra que se dedica a la promoción de la música, en particular la del austriaco Gustav Mahler (1860-1911).

Bricio estuvo presente el año pasado en ese recinto cuando la orquesta, entonces dirigida por el ítalo-canadiense Marco Parisotto, interpretó a Mahler y apuntó que él y otros dos integrantes de esa sociedad trataron de encontrar algún error durante la ejecución de las partituras y no fue posible.

‘‘La música de Mahler no es sencilla de tocar. Se requiere cierto entrenamiento, calidad de músicos y no todo mundo puede. Nuestra sociedad tiene 54 años y la integramos personas apasionadas de la música; llevamos un calendario de dónde se interpreta Mahler en todo el país y ahí siempre hay alguien de la sociedad presente para escuchar”, dijo antes de entregar el galardón a la OFJ, con teatro lleno.

El criterio general es buscar la sutileza durante la interpretación, debido al carácter biográfico e intimista de las sinfonías de Mahler.

‘‘Como compositor Mahler puso muchas notas que no están escritas, que se necesitan hacer durante la ejecución. Por ejemplo: ‘tienes que tocar esto como si fuera la naturaleza’. Es biográfico, él está contando su vida en esas obras, y una cosa es que el director siga las partituras y otra que diga esto tiene que sonar así”, describió Bricio.

A su lado el director de la OFJ, Jesús Medina Villarreal, bromeó y dijo que le da gusto enterarse de los puntos finos de la evaluación, para así incidir en ellos.

‘‘Llevo apenas seis meses trabajando aquí, pero este es un sitio de partida para otros proyectos y retos como hacer el ciclo de sinfonías completas de Mahler en orden cronológico, ir saboreando cada una. No tocaremos las nueve en un año, sino a lo mejor tres”, adelantó Medina un tanto apurado ante la inminencia del concierto de cierre de la segunda temporada del año, con el trompetista Jens Lindemann como invitado para interpretar Dreaming of the Masters.

La titular de la Secretaría de Cultura de la entidad, Giovana Jaspersen, refirió que el premio reafirma la idea que ya tenía de que la Filarmónica de Jalisco es la mejor orquesta del país, dicho por directores o solistas nacionales y extranjeros invitados de la agrupación.

Jaspersen añadió que la apuesta en la OFJ se centra en replantear su vocación y su papel social como institución cercana y accesible a los jaliscienses.

Además, dijo, desde el inicio de las temporadas 2019 ha incluido obras de autores mexicanos y latinoamericanos, así como repertorios con destacadas mujeres intérpretes y compositoras.

La OFJ fue fundada en Guadalajara en 1915 por iniciativa del compositor y director José Rolón.

Algunos de los más grandes compositores mexicanos, como Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, Miguel Bernal Jiménez y Julián Carrillo, eligieron a la OFJ para interpretar sus obras. La orquesta ha compartido escenario con Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Ramón Vinay, Francisco Araiza, Justino Díaz y Katia Ricciarelli;y más recientemente con Rolan-do Villazón, Juan Diego Florez, Javier Camarena y Ramón Vargas.