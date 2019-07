Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 29

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aprehendió a tres ex trabajadores de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México por su probable participación en el delito cometido por servidores públicos contra la hacienda pública local, por un monto de 190 millones 24 mil 307 pesos.

Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales Palafox, ex director de Operación de Fondos y Valores, y Gabriel Rincón Hernández, director general de Administración Finaciera, serían los primeros ex funcionarios detenidos por corrupción.

El 7 de junio del año pasado, la ex subsecretaria presuntamente firmó la transferencia de recursos de la cuenta bancaria de la dependencia a la de una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la institución ni contaba con antecedentes en la administración pública.

Además no se especificó la obra o el servicio a realizar por la compañía –que no existe– y no se cubrió ninguno de los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la ciudad ni con los ordenamientos para realizar pagos por esas cantidades.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, no mediaron bases sobre servicios o productos, términos de referencia, procesos de licitación ni cuentas por liquidar certificadas, entre otras.