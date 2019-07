De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2019, p. 34

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que para el próximo ciclo escolar 2019-2020 aumentará 10.85 por ciento su matrícula escolar, lo que permitirá el ingreso de aproximadamente 5 mil 952 jóvenes más.

Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, explicó que tras el proceso de reingeniería en la institución, el incremento acumulado en el ciclo anterior y el que está por iniciarse en los niveles medio superior y superior para los sistemas escolarizado y no escolarizado alcanzó 21.42 por ciento, es decir, 10 mil 727 jóvenes de nuevo ingreso, lo que aumenta de 50 mil 85 a 60 mil 812 estudiantes.

El año pasado, precisó, se atendió a 180 mil 801 alumnos, de los cuales, 175 mil 905 cursaron la modalidad escolarizada y 4 mil 896 la no escolarizada.

Al dar a conocer los resultados de la convocatoria para el proceso de admisión a nivel superior escolarizado y no escolarizado y medio superior no escolarizado 2019-2020, Rodríguez Casas dijo que no se va a asignar a nadie en alguna carrera que no haya elegido dentro de sus tres opciones, lo que dependerá de los resultados de la aplicación de manera descendente.