No vamos a permitir que (López Obrador) siga con su autoritarismo; es usted un dictador , se oye decir en el documental a Alejandra Morán durante una manifestación celebrada en mayo pasado. Es la líder de Chalecos México , organización que ha convocado a tres marchas antiAMLO desde el 2 de diciembre. De acuerdo con Mendoza Aupetit y su equipo, Morán, que se presenta como aliada de los Chalecos amarillos de Francia, aunque éstos lo han desmentido, en realidad pertenece a la organización Somos Más.

La USAID, se explica en el video, asiste a grupos extremistas y opositores en Venezuela y otros países de la región, así como a fundaciones y sociedades que argumentan defender la libertad. Otros auspiciantes de estos grupos son las estadunidenses Red Atlas, Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y el Instituto CATO, que a su vez recibe fondos de las Industrias Koch, el segundo conglomerado industrial de Estados Unidos. Todas tienen filiales en México o patrocinan organizaciones en el país.

Una de ellas es Students for Liberty, que recluta estudiantes en universidades públicas y que, a través de una de sus ramas, busca registrar un partido político ante el Instituto Nacional Electoral, explica el director del Canal 6 de Julio. Su principal directivo, agrega, es Alexander McCobin, que proviene del CATO, y una de sus aliadas más visibles es la conferencista guatemalteca Gloria Álvarez, coautora del libro El engaño populista, proyecto para el cual tuvo el apoyo de Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa, también relacionado con dicho instituto.

En el documental se señalan vínculos entre el CATO y la llamada Operación Berlín , con la que grupos empresariales financiaron una campaña sucia contra López Obrador en la contienda presidencial pasada, y en la que se ha señalado la participación de Krauze, quien lo ha negado.

También se mencionan campañas robotizadas en las redes sociales que se mezclaron con las críticas a López Obrador en momentos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, o durante las semanas en las que hubo desabasto de gasolina en varias ciudades del país.

El golpe contra el gobierno

El gobierno de López Obrador es descrito en el documental como de centro izquierda, no radical, cuya apuesta antineoliberal aún está por confirmarse, según plantean en la cinta los académicos Enrique Pineda, Pascualina Curcio, Gibrán Ramírez Reyes y Carlos Fazio.

–¿Si no es un gobierno radical, por qué habría la intención de derrocarlo? –se le pregunta a Mendoza Aupetit.

–Porque estamos hablando de una derecha y un capitalismo que no toleran ninguna intervención frente al mercado. No toleran que nadie se salga del modelo, ni siquiera lo poco o no tan poco que está haciendo López Obrador.

“La estrategia del ‘golpe suave’ ha dado resultados”, se explica en el documental. Por ejemplo, en 2009 Manuel Zelaya fue destituido de la presidencia de Honduras con el apoyo de Washington; en 2015 la oposición argentina intentó que el asesinato de un fiscal le fuera imputado a la entonces presidenta, Cristina Fernández; en 2016 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por presuntamente haber violado una ley presupuestaria; en ese mismo año el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado acusado de corrupción, sin pruebas.