Aseguró que tras el abandono en que se dejó al campo y la falta de actividades productivas, como consecuencia de la política neoliberal, no hay estudios para medir el grado de desintegración de las familias. Y “cómo se afectó el tejido social, cómo avanzó la idea de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole; cómo fue avanzando esa idea individualista que lo importante era obtener bienes materiales, la ropa de marca, ‘la Cheyenne apá’; el lujo barato, las alhajas, las trocas, los carros último modelo, se olvidó la verdadera felicidad y se afectaron los valores culturales, morales, espirituales”.

Buenavista, Mich., Al reconocer que no se ha podido resolver el problema de inseguridad y violencia en la región de Tierra Caliente en esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que competirá con la delincuencia organizada para darle opciones a los jóvenes, a fin de que no se los lleve .

Por el camino del bien

Por la mañana, tras hacer un recorrido por el Hospital Rural de Buenavista, el titular del Ejecutivo federal –acompañado de su gabinete de salud y del gobernador Silvano Aureoles, entre otros– manifestó que para que no los enganchen , se tiene que atender a los los jóvenes para llevarlos por el camino del bien.

Destacó los programas Sembrando vida, para todos los productores de la región, y Jóvenes Construyendo el futuro, que ha sido muy cuestionado, dicen que es populismo, no me importa. Si apoyar a los pobres, a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista .

Criticó el abandono en que se tenía a los jóvenes, quienes “por la descomposición social se deprimieron, se sintieron frustrados y siguieron el mal ejemplo... Y cuando agarraban el camino de las conductas antisociales se les masacraba. Eso ya no. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida son jóvenes.

Nada de echarlos a perder

“Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir: ‘A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo les voy a dar opciones, porque no quiero que te los lleves, no quiero que se echen a perder’”.

Además, mencionó que si no enfrentamos el problema del consumo, ¿cuándo vamos a resolver el problema de inseguridad, de violencia? Nunca .

El Presidente sostuvo que tiene que cambiar la estrategia, para ir serenando a Buenavista, a Apatzingán, a la Tierra Caliente, a Michoacán, al país. Nada de ir apostando sólo a la fuerza .

Ayer, de Coalcomán viajó a Colima –casi tres horas de trayecto terrestre– para tomar el vuelo comercial que lo regresó a la Ciudad de México.