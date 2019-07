La gente está escondiendo a personas en sus hogares y en los templos ante la persecución en Estados Unidos, igual a lo que tuvieron que hacer en Europa (bajo el fascismo). ¿Qué le está sucediendo a nuestro país? , tuiteó Jacky Ryckman, en respuesta a las noticias.

El día transcurrió en un ambiente ominoso, con ansiedad silenciosa para las comunidades migrantes y sus aliados, con muchos comentando que sólo pensaban en qué hacer si alguien tocaba a sus puertas. Muchos reportan que los niños están asustados al saber que sus padres, si salen, podrían no regresar.

Un hombre de Bangladesh que vive en Brooklyn comentó al New York Daily News: No caminamos, no dormimos, ni hacemos nada de la vida normal por ahora. La vida de todos es anormal .

En las calles de algunos barrios de migrantes en Chicago, Nueva York y Denver, se reportó menos actividad de la normal para un domingo.

Ahora, con la noticia de que este operativo se prolongará durante los próximos días, todos están contemplando qué hacer, ya que permanecerá esa nube amenazante. Para muchos, la mayor preocupación es arriesgarse a salir a trabajar o llevar a sus parientes a citas médicas, o incluso salir a comprar alimentos y medicinas. Mi familia tiene que comer, tengo que trabajar , repitieron muchos en varias ciudades.

Que se regresen

Al mismo tiempo, el presidente Trump fue acusado de racismo, xenofobia y nacionalismo blanco por un amplio coro de políticos, defensores de derechos civiles, abogados, religiosos y más después de que tuiteó la mañana de ayer un ataque contra cuatro representantes federales demócratas estadunidenses, “quienes originalmente llegaron de países que son una catástrofe completa… los peores, más corruptos e ineptos” e invitando: “¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vienen?… Esos lugares necesitan su ayuda y mucho, no se pueden ir lo suficientemente rápido”.

Las congresistas son todas ciudadanas estadunidenses, tres de las cuatro nacieron en Estados Unidos. La única migrante, de origen somalí, Ilhan Omar, de Minnesotta, respondió este domingo a Trump afirmando: Como legisladora, el único país al que prestamos juramento es Estados Unidos. Y es por ello que estamos luchando para protegerlo del peor, más corrupto y mas inepto presidente que jamás hemos visto .

“Realmente no hay mejor día que el domingo cristiano para acorralar a los pobres, aquellos que no tienen la piel blanca, y sacarlos de nuestro entorno. Por este acto suyo, señor Trump, en el día de Dios, le ofrezco el Salmo 10, ‘Oración por el derrocamiento de los malvados’”, tuiteó ayer el cineasta estadunidense Michael Moore.