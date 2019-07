S

e le hizo poco un lugar en el Senado y lo dejó. Se le hizo poco ser gobernador de Baja California por dos años y quiere cinco. Jaime Bonilla, un millonario con cuestionados negocios en medios de comunicación, se lanzó a la aventura de comprar votos de los diputados de la Cámara local para que aprobaran una modificación a la Constitución estatal con el fin de cumplir su deseo. Aunque dice a los cuatro vientos que lo apoya López Obrador, el Presidente pintó su rayita: Si me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese yo autorizado, como era antes, que se pusieran de acuerdo (legisladores de todos los partidos) y aprobaran esa reforma, ¡cómo estaría hoy, se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad! , dijo en una mañanera. Por su lado, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, presidida por Héctor Díaz-Polanco, rechazó el cochupo. Escribió en Twitter: No hay que darle muchas vueltas al tema. La pretensión de que el gobernador recién electo en Baja California se quede más de los dos años de la convocatoria comicial es totalmente inmoral, ilegal y grotesca . Igualmente, el Tribunal Federal Electoral en su momento falló en contra de la pretensión del ambicioso millonario. Hay varias salidas, la más radical es la que propone el diputado Porfirio Muñoz Ledo: decretar la desaparición de poderes una vez que Bonilla haya tomado posesión. Aunque parece complicada, y lo es, probablemente sea la que más conviene a Baja California, porque Bonilla aún antes de tomar posesión ya demostró su poco respeto a la Constitución. Una pregunta que amerita respuesta: ¿por qué tanto interés del empresario por apoderarse del gobierno? Está en quiebra. Los pasados 30 años ha tenido sólo gobiernos panistas que arruinaron a la administración pública y no resultaron mejores que los anteriores priístas. Pero es frontera y sobran los negocios periféricos.

Caballo troyano

Aunque López Obrador declaró formalmente abolido el neoliberalismo el pasado 18 de marzo, resulta que tenía un caballo de Troya en su propio gabinete. (¿Cuántos más se ocultan por ahí y ni sabemos?). El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tecnócrata y neoliberal, resultó ser un defensor de las compañías trasnacionales que están actuando en daño de los intereses del país. Se pronunció contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la revisión de los contratos de las gaseras. Ya le puso nombre a los conflictos de interés: Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. En la entrevista con Proceso, señala que tiene intereses en la casa de bolsa Vector, al mismo tiempo que maneja información financiera del gobierno. Pasaron siete meses y días desde que Urzúa se hizo cargo de Hacienda. ¿Por qué hasta ahora se atreve a hablar?