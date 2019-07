En tanto, Alemania, Francia y Reino Unido pidieron parar la escalada de tensiones (relativas al acuerdo nuclear iraní) y retomar el diálogo , en un comunicado tripartito divulgado ayer.

Nosotros, líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, con los mismos intereses comunes de seguridad en particular la preservación del régimen de no proliferación, recordamos nuestro compromiso continuo con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el nombre oficial del pacto, aprobado hace cuatro años con Irán el 14 de julio de 2015 , según el comunicado firmado por Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May.