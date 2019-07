Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2019, p. 28

Un plan piloto que en 2013 puso en marcha 10 planteles del telebachillerato comunitario en poblados marginados de menos de 2 mil 500 habitantes ha resultado un éxito: esta modalidad ya cuenta con 99 planteles en Oaxaca y hay 65 solicitudes para igual número de localidades.

Pese a la demanda, fue en abril pasado cuando se oficializó el telebachillerato y se nombró a su primer director, Jesús Madrid Jiménez, quien de inmediato recorrió los planteles para escuchar las necesidades.

Madrid Jiménez acudió como invitado a la clausura de cursos del plantel ubicado en la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnaban, donde refirió que la demanda ha aumentado desde que se inició el plan piloto y en la administración de Alejandro Murat se han abierto más de 30 planteles en localidades de alta y muy alta marginación. Para el ciclo escolar 2018-2019 ya están inscritos 4 mil 93 alumnos y se calcula que en el próximo ciclo la matrícula se eleve a 5 mil. En los 99 planteles trabajan 297 profesores.

Celestino Jiménez Aparicio, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Telebachillerato sostuvo que hay escuelas en 90 municipios del estado, pero la mayoría carece de infraestructura propia y en 2018 se creó un organismo descentralizado, lo cual significa que 50 por ciento de los gastos operativos corren por cuenta del gobierno de Oaxaca y el resto los cubre la Federación.