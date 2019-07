Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2019, p. 28

San Juan Lachigalla, Oax., El pueblo está de fiesta. Esta semana celebró el egreso de los primeros 30 alumnos de la generación Elvia Castillo Puerto (2016-2019) del plantel 72 del telebachillerato comunitario.

En la familia Hernández Ruiz también hay jolgorio. Soledad y Olivia, dos de sus 10 integrantes, se graduaron de ese nivel educativo. El sacrificio ha sido demasiado , dice una de las jóvenes, que durante tres años caminaron más de tres horas diarias para llegar a tomar clases a este poblado.

Ubicado a 89.8 kilómetros de la capital oaxaqueña, San Juan Lachigalla está enclavado en la sierra sur del estado. Un camino de terracería que cruza ríos y arroyos conduce a la entrada principal. A un costado se encuentran dos aulas, y aunque no están rotuladas todo mundo sabe que son del telebachillerato.

Soledad y Olivia soportaron lluvias e intenso sol. Caminaron entre arbustos, cruzaron arroyos crecidos por la lluvia y atravesaron lodazales, todo con tal de cursar la educación media superior.

Ha valido la pena , afirma Soledad, quien se graduó con un promedio de nueve. Su sueño es convertirse en médica, pero sus padres no tienen suficientes recursos para enviarla a una escuela de nivel superior, por lo que tendrá que trabajar y esperar, a menos que alguien la financie o le dé una beca.

Por ser la segunda de los hermanos, Soledad cederá su lugar para que Olivia estudie administración y ayude al resto de la familia.

Su padre, Félix Hernández Santiago, no puede ocultar el orgullo de ver a sus dos hijas concluir la preparatoria. Él sólo pudo estudiar la primara y después se dedicó al campo.

A las dos no se puede