La realidad de los empresarios que representa Grupo ACE es diferente en cuanto a crecimiento, pues sólo el año pasado en el mismo periodo era de 10.9 por ciento.

Somos negocios, pero seamos realistas, si nosotros vendemos es una traducción de que el país está creciendo, que el país está comprando. Como no es canasta básica, por decirlo de alguna manera, habla de un país con una calidad de vida mejor, con una capacidad de compra mayor que al final de cuentas es lo que queremos para México , asentó el presidente de la asociación que hasta hace poco no hacía vida pública, pero nació en los 80 y sus asociadas están presentes en más de 7 mil 500 puntos de venta en todo el país.

Zaga también reconoció que ven falta de inversión, situación que ven temporal y esperan una recuperación para el presente semestre, aunque en materia de empleos dijo no se dejan de crear en el comercio especializado.

En mayo pasado, la industria cayó 2.1 por ciento a tasa mensual según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debido al retroceso de los cuatro sectores que componen la medición. Al interior de manufacturas, en el sector textil dos de tres componentes relacionados con el ramo textil decrecieron.

José Cohen: perjuicios por contrabando

Cohen Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, aseveró en entrevista con La Jornada que el primer semestre del año ha sido bastante malo , contrario a lo que se esperaban los empresarios del ramo, aunque lo atribuyen más a la entrada al país de mercancías subvaluadas.

Dijo que el ingreso de textiles de contrabando ya afectan a la industria con una caída de 2 por ciento, pero en prendas de vestir el comportamiento negativo es inferior con 3 puntos porcentuales. Agregó que esperan datos del segundo trimestre, que podrían ser peores.