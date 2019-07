Laura Poy y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2019, p. 6

Médicos especialistas integrantes de los institutos nacionales de salud señalaron que en México no se carece de galenos para la atención de la población, el problema es que no hay puestos de trabajo para ellos en el sistema público, donde se enfrentan condiciones laborales muy difíciles. Tenemos compañeros especialistas que dedicaron entre 9 y 12 años a su preparación, y que no cuenta con una plaza base, por lo que no reciben prestaciones sociales ni condiciones dignas de empleo .

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el sector salud hay un déficit de 200 mil médicos, generales y de especialidad, mientras las facultades de medicina rechazan a miles de aspirantes, por lo que se comprometió a incrementar la matrícula, señalaron que en el país hay cerca de 60 facultades de medicina que cada año gradúan a miles de médicos, que no en pocos casos acaban empleándose en otra cosa que no es el campo de la salud .