Señaló que será respetuoso de la autonomía de las universidades, “pero ya se acabó eso de que ‘dame, dame y dame’ y no rendir cuentas. No vamos a permitir la corrupción”.

Resaltó que no está en contra de la educación privada, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares . Criticó que cada año “se sigue rechazando a jóvenes que quieren ingresar a las universidades para estudiar medicina. No es que no pasen el examen, es que como no hay presupuesto, no hay cupo. Lo que hacen es que aplican un examen de 125 preguntas, y eso donde no hay influyentismo, donde no hay recomendados. Entonces dicen: va a pasar el que conteste bien 123. Si contesta bien 122, ya no entró... Eso lo tenemos que resolver.

Acompañado por los integrantes del gabinete de salud y del gobernador Silvano Aureoles –quien fue abucheado y señalado hasta con gritos de traidor de los asistentes en los tres hospitales rurales que visitaron, además de los citados, el de Ario de Rosales–, el Presidente señaló que el reporte sobre el déficit de galenos que le entregó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, es un dato revelador del abandono en que se tuvo al sector.

Señaló que para resolver este problema se constituirá el Instituto de Salud para el Bienestar –con lo que desaparece el Seguro Popular–, que atenderá a la población no derechohabiente sobre todo en zonas marginadas. Destacó que se harán compras consolidadas de medicinas desde la Secretaría de Hacienda. Y brindó su respaldo a la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, para que aguante todas las presiones y amenazas, porque son muchos los intereses creados , para ahorrar este año 20 por ciento del billón de pesos en compras del gobierno. Es decir 200 mil millones de pesos, que se clavaban, para decirlo con toda claridad .

En otro tema, informó que habrá un programa especial en materia educativa en Michoacán para que se regularice la situación de los maestros, y haya una sola nómina con homologación de sueldos.