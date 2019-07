Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2019, p. 5

Suchiate, Chis., La última esquina de México parece tierra de nadie. O agua de nadie. Aquí sale al océano Pacífico el río Suchiate. En la mera boca, entre dos playas yermas, las olas rompen furiosas. Lugar improbable para el cruce de migrantes, se encuentra más o menos equidistante de dos arriesgadas rutas para la entrada de personas procedentes de Centroamérica: una, los parajes más inhóspitos del Suchiate de aquí a Ciudad Hidalgo. La otra es el mar. Aunque la Marina ha inhibido el paso de embarcaciones de polleros procedentes de Guatemala, algunas esquivan todo el estado de Chiapas y depositan a los viajeros en Salina Cruz, Oaxaca.

Por años fue vox populi que era una ruta del Chapo Guzmán por aguas internacionales. No sólo para las importaciones , sino para él mismo en sus idas y venidas entre Costa Rica y su Sinaloa natal. Poseía un rancho costero por el rumbo de Pijijiapan y lo visitaba , según testimonios de lugareños escuchados por este reportero años atrás.

Río arriba, el lado mexicano está ocupado por inmensas plantaciones bananeras, parte de ellas surten a Chiquita, la trasnacional estrella en la desestabilización crónica del istmo centroamericano. Por el lado de Guatemala corre un camino hacia el balneario y faro de Ocós.

Los lancheros de la ribera chiapaneca se saben bien advertidos de que si cruzan a personas ilegales perderán la licencia, y al menos don Lalo, el favorito de los visitantes los fines de semana y experimentado navegante fluvial, a sus 72 años no piensa correr el riesgo. Además, son regulares los patrullajes de la Armada y los federales al embarcadero turístico del ejido Miguel Alemán. Don Lalo todavía no distingue si son de la Guardia Nacional (GN), pero no quiere problemas con ellos.

Aunque asegura que la alcaldesa de Suchiate ha promovido la limpieza del río, ya cerca del mar se acumulan en un playón miles de botellas de plástico y latas. Ya las habían limpiado, pero no se dejan de juntar , lamenta.

De aquí al norte comienzan los sistemas de manglares que caracterizan la costa chiapaneca hasta Tonalá. Ahí se pesca camarón y se pasean los visitantes. La playa, en cambio, resulta poco atractiva, aunque a la distancia un grupo de hombres arroja redes para pescar. En la punta guatemalteca, parte del departamento de San Marcos, sólo hay arena, un zopilote y un perro flaco.