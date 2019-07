García Bolio, autor entre otros títulos de Bibliografía taurina de la tauromaquia y de el periodismo taurino en México, recuerda que de joven iba a las plazas y se emocionaba pero era consciente de que apenas sabía. Siempre he creído que no se debe hablar de lo que no se conoce y menos juzgar. Empecé a recorrer peñas taurinas y comprobé que allí era más la afición al alcohol que a los conocimientos, por lo que entonces frecuenté librerías de viejo y conocí a libreros con vocación, al grado de que si no me alcanzaba me fiaban los libros. Antes de cumplir 30 años fui a una subasta de libros taurinos en Los Ángeles; en dos días me lo gasté todo .

En casa de mis padres saqué la cama de mi cuarto para meter unos libreros y dormía satisfecho en el sofá de la sala. Fui el primer presidente de la agrupación Bibliófilos Taurinos de México y propuse calidad en las ediciones, no cantidad de publicaciones. En 1985 conocí al doctor Marco Antonio Ramírez, quien convocó a una semana cultural taurina en Morelia con exposición de colecciones de libros; ahí comenzó un esfuerzo conjunto de pasión por los libros gracias al entusiasmo del doctor, con un concepto de cultura que incluye la fiesta de los toros y su importancia cultural. Me encanta lo que hago y poder compartirlo con las personas interesadas en el conocimiento, no en la descalificación sin información , remata García Bolio.