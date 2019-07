C

on piso de cemento y techo de lámina, el cuarto es amplio y carece de ventanas. En la parte del frente están la cocina –que es al mismo tiempo comedor–, un lavadero y un depósito de herramienta. Al fondo hay una cama matrimonial, una cómoda y la cuna en donde duerme Esmeralda. La observan enternecidos Ana Luisa, su madre, y su tío Adalberto.

Adalberto (en voz muy baja): La última vez que la vi estaba chiquitita.

Ana Luisa: Porque no tenía ni la semana de nacida.

Adalberto: ¿Qué edad tiene ya?

Ana Luisa: Va para ocho meses

Adalberto: Entonces desde diciembre no venía a visitarlos

Ana Luisa: Sí, aunque no lo creas. Dime ¿por qué te alejaste tanto? ¿Tuviste algún problema con Joel?

Adalberto (en el mismo tono bajo): Un día que fui a verlo a su chamba me salió con que yo nada más lo buscaba cuando quería pedirle dinero. Lo peor fue que me lo dijo delante de un cuate suyo.

Ana Luisa: ¿Por qué hablas tan quedito?

Adalberto: Para no despertar a la niña.

Ana Luisa: A ésta, en el día no la despierta ni una bomba. Por eso, y también porque aquí se encierra demasiado el calor, en las noches casi no duerme. Tengo que levantarme a cargarla para que no llore. Joel se molesta, dice que estoy malcriando a su hija y me grita de cosas. Esmeralda se asusta, llora más y su padre amenaza con pegarle. Nunca lo ha hecho, pero si algún día se atreve a golpearla me voy con la niña a la casa de mi hermana que vive en Ojo de Agua.

Adalberto: ¿Quieres que hable con él?

Ana Luisa: ¡Olvídalo! Si se entera de que te conté… No quiero ni pensarlo. Mejor platiquen. Después de tanto tiempo de no verse tendrán muchas cosas que contarse. (Mira el reloj.) Necesito ir por las tortillas y a la carnicería.No tardo.

Adalberto: Te acompaño y así de paso compro unas chelas. ¿Mi sobrina se queda?

Ana Luisa: No, ¿cómo crees que voy a dejarla sola? (Se acerca a la niña y la toma entre sus brazos. Al oírla gemir se tranquiliza) no te asustes, mi vida linda, no pasa nada. Soy mamá. Ma-má … Ay, mi amor ya me anda porque comiences a hablar.

II

La calle es muy estrecha y no está asfaltada. Frente a las casas, la mayoría en obra negra, se ven coches estacionados, alteros de escombro y chatarra. En las esquinas hay fritangas y puestos donde se exhiben mercancías baratas y ropa de segunda mano.

Ana Luisa: El mercado está a la vueltecita.

Adalberto: ¿No quieres que te ayude con Esmeralda?

Ana Luisa: No pesa. Para su edad está bien flaquita.

Adalberto: Y el doctor qué dice.