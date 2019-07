L

as últimas décadas del siglo XX no permitían predecir lo que viviría el continente en el nuevo siglo. El viraje conservador en el mundo se había reflejado en que America Latina se volvió la región del mundo con más gobiernos neoliberales y con sus modalidades mas radicales.

Chile, de ser de los países menos desiguales del continente, se convirtió en uno de los más desiguales. Argentina perdió su autosuficiencia en combustibles. Todos los países del continente han tenido graves retrocesos, perdido peso en la escala mundial. Ninguno de sus presidentes perturbaban el orden neoliberal global. Menem, Cardoso, Fujimori, Carlos Andrés Pérez, Salinas de Gortari, Ricardo Lagos, Sanguinetti, entre otros, eran todos absolutamente subordinados a las políticas del FMI y de EU. El neoliberalismo se extendía prácticamente a todo el continente. Los ajustes fiscales comandan las economías, consolidando la situación del continente más desigual del mundo.

El haber sido víctima privilegiada de los cambios conservadores en el mundo es lo que ha permitido que Latinoamérica se haya vuelto el escenario de la irrupción espectacular de los únicos gobiernos antineoliberales en la primera década del siglo XXI. Fue un círculo virtuoso de crecimiento económico con inclusión social, único en el mundo. Así como no se podía ver por dónde América Latina saldría de las trampas neoliberales de los años 1990, tampoco era fácil saber por qué gobiernos de tanto éxito en la primera década del siglo XXI serían desplazados por nuevos proyectos neoliberales. Se ha pasado a discutir si con los virajes en Argentina, Brasil, Ecuador, además de dificultades en Venezuela, Bolivia, Uruguay, se habría agotado el ciclo de gobiernos neoliberales.

Un nuevo ciclo conservador de restauración neoliberal no podría tener vida larga, porque ese modelo ya había demostrado que no logra conquistar bases sociales de apoyo .La derecha ha demostrado que no ha sabido renovarse, que no dispone de otro modelo más allá del neoliberal. Así,el ciclo reabierto espectacularmente con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, seguido por el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil seguido del gobierno interino de Michel Temer; y el de Lenin Moreno en Ecuador, tuvo un apogeo corto, para pasar rápidamente a su agotamiento y declive. Ni la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil , incluso por las condiciones ilegales en que se dio, logró dar nuevo impulso a esa ola conservadora.