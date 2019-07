René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2019, p. 25

Chimalhuacán, Méx., Arisbe Sánchez Rosas, de 41 años, madre de cuatro hijos y de oficio costurera, está desaparecida desde el 7 de julio. No hay certeza de cómo se extravió porque en la zona donde vive no hay cámaras de seguridad, el alumbrado es deficiente y la seguridad pública no existe, denunciaron familiares, vecinos e integrantes de colectivos que ayer marcharon para exigir a las autoridades que la encuentren con vida.

Alexis Sánchez Rosas, sobrino de Arisbe, informó en entrevista que su tía salió de casa alrededor de las 6:45 horas de ese día. Lo único que saben es que se dirigió a la avenida Sindicalismo, y hoy cumple una semana ausente y no saben si está viva. La familia de Arisbe recibió el apoyo de Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio, joven de 24 años, víctima de feminicidio hace dos años, y de integrantes de la organización civil #NosQueremosVivasNeza.

La gente se concentró en el cruce de las avenidas Los Patos y El Peñón, en el barrio Artesanos, cerca de las 8:30 horas, recorrió los barrios San Pablo y San Pedro, la cabecera municipal hasta donde se ubica el Centro de Justicia donde está la Fiscalía General de Justicia del estado de México.

Al lugar ingresaron el esposo, un tío y el hijo mayor de Arisbe; mientras otros familiares, así como madres de víctimas de feminicidio, e integrantes de colectivos, se manifestaron. Alexis Sánchez narró cómo el domingo y lunes llamaron al teléfono celular de Arisbe; pero el aparato estuvo apagado, y el martes a las 11:35 y a las 15 horas sonó el celular, pero nadie les contestó.