Domingo 14 de julio de 2019, p. a11

Carson. El futbol mexicano disputará un par de títulos este domingo en Estados Unidos, como preámbulo del inicio del torneo Apertura 2019. Los campeones de la Liga en sus dos ediciones recientes, América y Tigres, buscarán por la noche el cetro de Campeón de Campeones; antes, los vencedores de las dos Copas Mx pasadas jugarán por la Supercopa, ambos partidos en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

América llegó a este duelo tras conseguir el campeonato del torneo de Apertura 2018 en el que logró imponerse en la final al Cruz Azul. El técnico Miguel Herrera ya cuenta con un plantel más completo, luego de que el jueves se incorporaron el portero argentino Agustín Marchesín, el defensa paraguayo Bruno Valdez y el mediocampista colombiano Mateus Uribe.

Por su parte, los de la Sultana del Norte se presentan como los campeones vigentes del futbol mexicano y lo hacen con la misma consigna de iniciar de la mejor forma. Poco tiempo de preparación para el equipo del brasileño Ricardo Ferretti, lo cual podría afectarlo para este partido, dado que sus jugadores vienen de un intenso trabajo de playa. Además de que perdieron para esta temporada al delantero Julián Quiñones, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha.

El técnico de los regiomontanos dijo que este duelo será un premio para lo mejor del futbol mexicano.

El trofeo es un reconocimiento a lo que se hizo los dos recientes torneos, eso quiere decir que los dos hicimos, junto con los jugadores, las cosas adecuadamente , declaró Ferretti; habla bien de lo que han hecho las dos instituciones .

Por su parte, el técnico de América, Miguel Herrera, aseguró que una institución como la suya siempre está obligada a ganar cualquier trofeo que se le presente.