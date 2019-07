A pesar de toda la experiencia que tiene, sigue trabajando como si fuera un muchachito novato , cuenta Manny; “de hecho apenas se incorporó al equipo el lunes, y apenas aterrizó, se fue al gimnasio a hacer sparring; eso no lo ves tan seguido”.

Jhonny González no quiere desperdiciar el tiempo. A los 37 años de edad es probable que viva su última etapa como boxeador. Por eso, trabaja con dedicación asombrosa para recuperar un campeonato mundial, un título que no tiene desde 2015, cuando fue noqueado en la defensa del cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Manny le ofreció la posibilidad de entrenar con un amplio repertorio de peleadores de distintos orígenes y estilos. Los Ángeles es para el entrenador la capital del boxeo mundial y eso permite tener una preparación más diversa.

Aporta un caudal de conocimiento

Con todo lo que sabe Jhonny, está trabajando como si estuviera aprendiendo el oficio , cuenta, no sólo absorbe nuevas experiencias, sino además me está aportando todo su caudal de conocimientos, él no se da cuenta que en realidad nos está enriqueciendo .

Desde que fue noqueado por Gary Russell en 2015, no ha logrado recuperar un campeonato del mundo. Manny será el encargado de que Jhonny sea monarca en el último tramo de su carrrera.