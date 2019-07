H

oy, domingo 14 de julio, mi muy querida María Victoria circulará en todos los billetes de lotería, según me advirtió Guillermo Salceda, también mi amigo. La entrevisté hace años en la calle de Farallón, en El Pedregal, y cuando la felicité por la belleza de sus plantas, sobre la de las hortensias más grandes que he visto en mi vida, me respondió: Yo misma las limpio con un algodón humedecido con cerveza .

Nunca imaginé que María Victoria, la famosísima vampiresa, la del vestido negro metido con calzador, la que enloqueció al Blanquita y luego se convirtió en La criada bien criada, se pusiera a limpiar cada hojita de sus macetas.

–Desde antes que se pusieran de moda yo empecé a llenar mi casa de plantas, que son mi mero mole. Voy a enseñarle mi tronquito de Japón, al que le han salido unas hojitas muy bonitas; cuando viajo las saludo, les cuento cómo me fue.

–¿Y les canta: Es que estoy tan enamorada?

-Bueno (sonríe), esa no...

–Pero, ¿no es la canción que la hizo a usted famosa?

–Quizá. Yo me di a conocer en el teatro Margo y el público me empezó a querer mucho. Canté con mucho cariño, tanto que la gente iba al teatro por mí. Aún no grababa esa de (se pone a tararearla) Estoy tan enamorada, que le gustó a la gente; esa fue la primera que grabé. No sé si me gritaban en el Margo por mi forma de cantar o por mi forma de vestir o por mi forma de caminar…

Muchos hombres empezaron a venir al teatro a verme, al Blanquita. Es una de las temporadas de mi vida que recuerdo con más cariño porque fue entonces cuando sentí por primera vez el amor del público; los hombres regresaban noche tras noche para oírme cantar y los empresarios se dieron cuenta de que yo era la que más jalaba al público.

–¿Le gritaban por esos vestidos provocadores?

–Es que como yo tenía una cinturita así apretadita y chiquita, y a la gente le gustaba ver mi cuerpo, entonces Julio trató de que se me marcara muy bien la cintura.

–¿La cintura? ¿Julio? ¿Quién es Julio?

–Julio Chávez, un modista... Mire (sonríe muy paciente y muy dulce ante mi ignorancia), el primer vestido que usé pegadito me lo hizo la señorita Lolita...

–¿Quién es la señorita Lolita?

–Una señorita de misal y mantilla, ya mayor, que cosía y me hizo un vestido negro pegadito, y la gente me chiflaba: juí, juí, juí juí, juí (chifla fuertísimo), y claro que a uno le encanta que le echen flores. Entonces le dije a Julio, un modista más famoso que la señorita Lolita: Quiero que me hagas un vestido así pero bien, bieeeen entallado y que le dejes vuelo abajo para que pueda caminar . El vestido se hizo tan famoso que hasta en Los Ángeles triunfó. Tenía que dar unos pasitos de japonesa y entrar al escenario despacito.

–¡Y todo el teatro se venía abajo! ¿Al vestido negro le debe usted su fama?

–Pues entre el vestido (sonríe), mi forma de caminar, la de cantar y lo que gritaba el público; todo se conjugó para llevarme a la fama.

–¿No la ofendían?

–No, ¿a qué mujer la ofende que la chuleen, que le chiflen admirativamente? ¿A qué mujer le ofende sentir que gusta? Primero mi público era masculino y a las mujeres no les caía yo muy bien; después me casé, tuve a mis hijos y las señoras se tranquilizaron. Empecé a hacer una vida muy unida a Rubén Zepeda Novelo, los matrimonios empezaron a hacer amistad con nosotros y con el programa de la criada en Televisa, mi público se convirtió en un público de niños y de abuelitas.