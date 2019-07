Fabiola Palapa Quijas

Las bailarinas Diane Eden y Griselda Medina presentan la segunda temporada del programa escénico Diario rojo, integrado por un par de unipersonales en torno al tema de la muerte y el amor, con paisajes surrealistas y elementos perturbadores.

El primero, de la autoría de Eden, es Diario rojo y el segundo, Hilo rojo, de Medina, se escenifican en el teatro Sergio Magaña.

En entrevista con La Jornada, Diane Eden (Ciudad de México, 1979), explica que para su propuesta coreográfica Diario rojo, que da nombre al montaje, retoma elementos del surrealismo contemporáneo pop con el propósito de aproximarse a los temas de la muerte y el duelo de manera diferente.

La pieza es poética. Mi intención no era presentar algo trágico, es un pasaje entre realidades de amor, dolor, de muchos contrastes y emociones. Es una historia completa de principio a fin , refiere Eden, quien es directora de la compañía Akto Zero.

‘‘Mi obra está basada en el surrealismo contemporáneo pop, algo similar a lo que realizo en Akto Zero porque desde hace tiempo me he enfocado en proyectos inspirados en el surrealismo contemporáneo californiano que surgió en los años 90 del siglo pasado, que es una mezcla de elementos de la cultura pop, el kitsch y el surrealismo.

‘‘Es un movimiento que va en contra de la academia, de lo establecido y propone una mezcla de estilos y contraculturas y en este concepto surrealista se pueden reunir todos los estilos y tendencias contemporáneos; me interesa trabajar esta idea del surrealismo contemporáneo porque vivimos en una sociedad en la que confluyen diversas corrientes artísticas y tenemos demasiada información; todo esto deseo traducirlo en la escena. Además, me identifico con la estética del surrealismo.”

Hace dos años la coreógrafa creó Diario rojo porque un familiar perdió la vida y decidió canalizar ese sufrimiento y dolor en la construcción de una pieza para entender lo que vivía en esa circunstancia. ‘‘Fue muy catártico todo el proceso creativo porque me encontraba escuchando a Circus Marcus cuando decidí crear la pieza en torno a la muerte, al duelo, porque mi familiar había fallecido y nunca encontramos su diario”.