La declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para incluir a las islas y áreas naturales protegidas del golfo de California en el mar de Cortés en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, decretado el pasado 3 de julio, no debe verse como un castigo, hay muchos casos en donde los Estados necesitan el apoyo de la comunidad internacional, porque los problemas que enfrentan no son sólo domésticos , aseguró Frédéric Vacheron, representante de la oficina de la Unesco en México.

Previo a participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, destacó que las urbes son fundamentales, pues ahí vive más de 60 por ciento de la población, y continuará incrementándose, por lo que resulta relevante apoyar su desarrollo sostenible.