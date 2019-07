En entrevista, el también dirigente del Sindicato Minero insistió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner por fin alto a la impunidad con que ha actuado el empresario Germán Larrea y retirarle incluso la concesión si persiste en no invertir para proteger el medio ambiente y para establecer medidas de seguridad en las minas.

Tampoco ha reparado el daño por los derrames en las localidades cercanas a las minas de Taxco y Sombrerete, donde afectaron tierras de cultivo, y en el caso de Pasta de Conchos no sólo no rescató los cuerpos de 62 mineros sepultados, sino que sigue operando en la parte de arriba de la mina una planta lavadora de carbón, que le rentaron al ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor.

La planta opera, mientras los cuerpos de los mineros siguen abandonados abajo , recalcó el senador Gómez Urrutia y adelantó que van a reactivar la demanda por homicidio industrial contra Larrea, que el Sindicato Minero presentó en 2006 y fue bloqueada por los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La forma de actuar de Grupo México, dijo, se evidencia en las declaraciones recientes de sus funcionarios, quienes sostuvieron que el derrame en Guaymas no tiene importancia, porque son sólo 3 mil litros de ácido sulfúrico que irán a dar al Mar de Cortés. Dijeron que no pasa nada, pero no tardaremos en ver tortugas, delfines y ballenas muertas por la contaminación .