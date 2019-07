Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2019, p. 11

La defensa de Emilio Lozoya Austin presentó un recurso con el fin de que un tribunal colegiado resuelva la petición de que comparezcan el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, el ex secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell y otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex en el juicio de amparo con el cual el ex director de Petróleos Mexicanos busca combatir la orden de aprehensión librada en su contra por la compra de la compañía Agronitrogenados.

Además, el abogado Javier Coello Trejo prevé promover un amparo contra el aseguramiento de una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, valuada en 1.9 millones de dólares.

El litigante explicó que esa propiedad fue adquirida por la ciudadana alemana Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, mediante la creación de un fideicomiso, y que la operación con la cual se realizó la adquisición del inmueble fue revisada por la Secretaría de la Función Pública en 2018 sin que la institución señalara alguna irregularidad.

Dos órdenes de captura

Lozoya Austin enfrenta dos órdenes de aprehensión, una de ellas relacionada con la compra que hizo Pemex a la empresa Altos Hornos de México de la compañía Agronitrogenados, operación que fue avalada por el Consejo de Administración de Pemex en 2015, y en marzo pasado la representación jurídica de Pemex lo denuncia por haber autorizado esa operación con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares. Según las investigaciones, el accionista mayoritario de Altos Hornos, Alonso Ancira –quien fue detenido en España en mayo pasado y ahora goza de libertad bajo fianza, aunque no puede abandonar el país ibérico– le entregó sobornos con los cuales adquirió dos propiedades, una de ellas asegurada en la Ciudad de México y la residencia asegurada el jueves en Ixtapa Zihuatanejo, como parte de las investigaciones en su contra.