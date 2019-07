Ana Langner

Sábado 13 de julio de 2019

Ante la amenaza del presidente Donald Trump de dar inicio a redadas masivas en Estados Unidos a partir del domingo, la red mexicana de consulados recomendó a los connacionales guardar silencio, no poner resistencia ni firmar documento alguno en caso de ser aprehendidos por autoridades migratorias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desplegó una estrategia para intensificar las acciones de asistencia y protección consular en favor de los mexicanos que viven en el país vecino. Los 50 consulados de México en Estados Unidos utilizaron las plataformas digitales para instruir a los connacionales sobre cómo actuar en caso de ser arrestados, así como sobre sus derechos.

Por ejemplo, la representación mexicana en Los Ángeles, a cargo de Marcela Celorio Mancera, sugiere que en caso de ser aprehendido, debe guardarse silencio, mantener la calma, no oponer resistencia, no firmar nada, no revelar la situación migratoria, hablar con el consulado, comunicarse con un abogado, indagar sobre la agencia que hizo el arresto, solicitar un intérprete y una fianza, no mentir ni mostrar documentos falsos.