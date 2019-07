–El Presidente nunca va a estar de acuerdo con una ilegalidad, si es ilegal. Ni yo tampoco. El Presidente no se va a meter, ya dijo que ahí están las instancias. Es una cosa de Baja California y yo le agradezco mucho que no intervenga, que respete la soberanía. Además, el Presidente no va a sudar calenturas ajenas… les ha contestado lo mismo cada vez que le preguntan. El Presidente dijo yo no tengo conocimiento de eso y si hay un error, que se corrija … algunos medios dijeron que me desconoció, recurren al amarillismo.

–Los diputados han estado guiados por un partido sin cabeza como es el PAN, cómo te explicas que votaran por algo que se había platicado, hubo antes varios intentos de cambiar, pues sólo por los resultados de la elección. El 2 de junio el pueblo les dijo ya estamos hasta el tope de ustedes . Y le dio a Morena todas las alcaldías, el Congreso y la gubernatura a Jaime Bonilla. Eso fue lo que hizo a los diputados cambiar de opinión. ¿Hubo un acuerdo? No, yo no me meto para nada con ellos. Pero si es ilegal, comprueban que es ilegal, seguramente la Suprema Corte lo va a corregir, ¿cuál es el problema?

El empresario de los medios de comunicación –propietario de estaciones de radio y una televisora–, quien tomará protesta como gobernador el primero de noviembre para un periodo que todavía no se sabe si terminará el último día de octubre de 2021 o de 2024, dijo a La Jornada Baja California que no es un necio por empeñarse en ampliar su mandato, que es una posibilidad que beneficia la estabilidad del estado quebrado que va a recibir y que, como cualquiera, acatará la resolución de la Corte si ésta señala que legalmente no procede lo que hizo el Congreso.

Tijuana. “Si la decisión que tomó el Congreso de Baja California es ilegal, seguramente la Suprema Corte (SCJN) la va a corregir, ¿cuál es el problema?, y seré gobernador por dos años… me iré de vacaciones en dos, y no en cinco”, señaló el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, quien apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a sudar calenturas ajenas, ya dijo lo que piensa y no se meterá en este tema.

–Usted ha dicho que no es asunto suyo, que es de los diputados del Congreso local, pero sí es asunto suyo porque usted es el directamente beneficiado.

–No, no, no. Estás mal, el beneficiado es el estado, lo que pasa es que no lo quieren reconocer los contrincantes y la prensa que busca la nota. El beneficiado es el estado, no yo. Al estado no le conviene gastar 800 millones de pesos en una elección innecesaria. En noviembre tomo posesión, y después viene diciembre con fiestas y días de vacaciones, así que voy a tener un mes para trabajar, y al siguiente año, en junio empieza el proceso electoral. Si alguien cree que eso es bueno para un estado, está fuera de lugar. Además, esa reforma fue ilegal, el procedimiento legislativo estuvo mal, pero como tenían 30 años en el poder pensaron que nadie les iba a decir nada. Hubo municipios que se ampararon, por eso me enteré de la irregularidad.

–¿Pero la gente votó por un gobernador de dos años?

-No es cierto eso. Eso nunca estuvo determinado, la boleta no decía que era de dos años, y si tú le preguntas a la gente, todo el mundo pensaba que era de seis. Ese es el argumento que están siguiendo, votaron para gobernador. Nadie votó para una elección de dos años, la gente votó por un cambio y que lo reconozcan… y el PAN en muchos años no va a regresar. El PAN no va a volver en 10 años porque este gobierno va a trabajar, hará obra y se van a dar cuenta que este es un gobierno que no roba. En seis meses vamos a hacer lo que el PAN no ha hecho en años. ¡Mira!, no importa si son dos años o 10 meses, yo voy a trabajar todos los días, no voy a agarrar vacaciones, no voy a ir a Europa, no me voy a pasear gastando el erario del estado. Yo no voy a cobrar mi salario, lo voy a donar a las casas de migrantes.

–¿Y de qué va a vivir?

–De mis empresas, de las utilidades de mis empresas. No estoy aquí por un salario o por hacer negocios a costa del erario. Mis hijos ya crecieron y mi esposa y yo no necesitamos mucho para vivir. No necesito sangrar al erario. No va a pasar mucho tiempo en que la gente se dé cuenta del cambio. No voy a andar con negocios, no. No es lo mismo.

–¿Pero la decisión del Congreso ya metió ruido?

–Pues qué bueno que la gente nos esté mirando. Somos un estado al que tenían muy olvidado. Personalmente no me importan algunas páginas de periódicos, ¿qué me van a decir a mí? ¡Oye, estás siendo el directamente beneficiado!, pues sí, toda mi vida he sido un beneficiado por muchas cosas. Algunos no quieren entender que lo hicieron los panistas y los priístas, todos los partidos, ellos creen que le puede beneficiar al estado, y al final del día ellos eran los indicados porque representan a la población. No lo hicieron diputados de Morena, no fue un Congreso que llega conmigo, ellos pensaron en la estabilidad, cosa que no hemos tenido en muchos años aquí. Tenemos los índices de criminalidad más altos, el estado está quebrado financieramente… lo que fue inconstitucional fue la reforma de 2014.

–¿Pero eso ya lo impugnó usted en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no pasó?

–Bueno, pero tengo mis instancias. ¡Y la respeté, no!, y si la Corte dice que no, lo voy a hacer. ¿Tú no defiendes tus cosas? Ah, bueno, yo igual. Y el día que me digan que ya no tengo otro recurso, pues ya no tengo otro recurso, pero mientras lo tenga, pues lo voy a usar. Yo pido que vayan hasta el 2014 y vean cómo se hizo esa reforma si quieren saber la verdad. Fíjate cómo fue amañada esa reforma, si ganaban, el PAN la iba a impugnar para quedarse cinco años.