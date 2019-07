Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Sábado 13 de julio de 2019

Tepic, Nay., Al señalar que no se mete en nada chueco , el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. Si me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado, como era antes, que se pusieran de acuerdo (legisladores de todos los partidos) y aprobaran esa reforma, ¿cómo estaría hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad , sostuvo.

En conferencia de prensa en la 13 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que no tiene injerencia en el asunto, y aseguró que nada que sea injusto va a prosperar. Ya se acabó, estamos en otros tiempos , dijo.

La ventaja, resaltó, es que “ya no hay influyentismo, el Presidente no se mete en estos asuntos, como era antes... La línea es que no hay línea. Entonces, tranquilos y que no nos confundan, porque no somos iguales. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo: ‘Si ya se permitió esto es porque ahí viene la relección presidencial’. Que no exageren, no somos iguales, zafo”.

Pidió esperar que las autoridades competentes resuelvan el caso, al referir que ya hay denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral, cuando se ha planteado que se presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.