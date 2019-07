Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2019, p. 6

Hong Kong. Las fachadas de muchos edificios de Hong Kong se cubrieron en las últimas semanas de post-it multicolores con mensajes contra el gobierno.

Las autoridades intentan arrancar los mensajes y terminar con esos muros de Lennon , llamados así por el "Muro de John Lennon" de Praga, en homenaje del cantan-te de los Beatles asesinado en 1980, en el cual cualquiera puede escribir o pintar lo que se le ocurre.

El primer muro de Lennon de Hong Kong apareció en 2014 durante las protestas para exigir la elección del jefe de gobierno por sufragio universal directo.

Los manifestantes prodemocracia ocuparon entonces durante más de dos meses barrios enteros de Hong Kong y cubrieron de mensajes multicolores una de las escaleras que llevan al Consejo Legislativo (LegCo), el parlamento local.

En un puente los manifestantes colgaron un cartel con una frase de la famosa canción Imagine de Lennon: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one (Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único). Cinco años después Hong Kong vive un nuevo periodo de protestas, provocado por un proyecto de ley sobre la extradición a China.

Este año surgió un primer muro de Lennon frente al LegCo, destruido hace dos semanas por manifestantes progubernamentales. Los opositores respondieron creando otros muros por toda la ciudad.

Los papelitos pegados por los manifestantes se dirigen en gran cantidad a Carrie Lam, la jefa del gobierno favorable a Pekín designada por el parlamento, con mensajes muchas veces virulentos.