El deporte nacional es un reflejo de cómo está el país; hay carencias, bajos presupuestos; no se ha apoyado lo que debía de ser. El deporte debe de enderezar su rumbo, porque de otra manera estamos ante una perspectiva que pudiera ser negativa, no solamente en los Juegos Panamericanos, sino en los mismos Olímpicos , sentenció Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo Aficionado (FMBA), quien señala como responsable de la situación a la administración anterior de Alfredo Castillo, pero considera que la actual debe actuar.

Críticas sí, apoyos no

La situación volvió a ser la misma; no se contó con recursos, y seguramente las críticas cuando no se dan los buenos resultados, se olvidará que no hubo los apoyos. Los muchachos van a hacer una presentación en los Juegos Panamericanos con escasas competiciones y lo que se les ha dado es con los apoyos de nuestras asociaciones y los institutos estatales, pero no se ha podido hacer más , dijo, y comentó quede de seis entrenadores que respaldan a la selección nacional, sólo dos cobran salarios, cuyos pagos además han sufrido retrasos.

Creo que en esta administración, si se quiere realmente tener logros en el deporte y que haya una transformación, se debe que modificar el rumbo que hay ahora , anotó.

Mencionó que la partida decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrados para impulsar tres deportes a su consideración (beisbol, boxeo y caminata), de 300 millones de pesos, en nada ha beneficiado a los seleccionados nacionales, pues el comisionado para dicho programa de boxeo, encabezado por Miguel Torruco, se ha ido del lado profesional, con planes del Consejo Mundial de Boxeo, en lugar de acercarse al amateurismo y los olímpicos.