Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2019, p. a12

El sábado anterior murió uno de los músicos más importantes de la historia y lo hizo como los grandes: ante el mutismo del mundo que no se inmutó cuando a coro todos repitieron como pericos el gran lugar común: ‘‘el padre del bossa nova”. Solo, olvidado, apartado del mundo, agobiado por las deudas, en medio de disputas familiares, solo, como un ermitaño, recluido en un departamento prestado, menesteroso a pesar de generar millones de euros que irónicamente ganó recientemente en un litigio para recuperar los derechos de sus primeros álbumes, los decisivos. Como dicen en mi pueblo: a la tumba no se llevó nada.

Pero se llevó todo. Ya había pasado a la historia. Todo era cuestión de abandonar el cuerpo físico para que la Historia lo juzgara. Pero hasta el momento lo han juzgado mal.

Para empezar, eso del ‘‘padre del bossa nova” es un dislate, una frase hecha. Tan hecha que está hueca.

¿Quién se ha tomado la molestia (es un decir, porque escuchar su músicaes un privilegio de los mayores en la vida) de poner a sonar la música del finado? (Está en Spotify, y en la más reciente: Amazon Music, y en Deezer, y en Apple Music...)

Decir que João Gilberto (10 de junio de 1931-6 de julio de 2019) es ‘‘el padre del bossa nova” es como decir que Johann Sebastian Bach es ‘‘el padre de la música”, Franz Joseph Haydn ‘‘el padre de la sinfonía” y así el listado de cosas ‘‘padres” que no están nada padres porque empobrecen, además del lenguaje, el conocimiento público de autores que no son eso que dicen los dichos que no dicen nada (je).

La Bossa Nova, como toda música que se convierte en un género, es invención comunitaria donde, como siempre, los más importantes hacedores son anónimos. Punto.

Ergo, João Gilberto no es el padre del bossa nova.

Entonces, ¿cuál es su valor?

Es enorme. La Historia se encargará.

Por lo pronto, comencemos:

Al bajar la velocidad de la samba, bajar el tono de la voz, bajar el cielocon todo y sus estrellas, subió al Olimpo. Y todos nosotros con él.

Esas son las propiedades de su arte: con tan sólo una guitarra y su voz pero una inconmensurable capacidad de inventar melodías, crear efectos armónicos, trazar trayectorias rítmicas que ni Euclides hubiera imaginado, produjo una de las revoluciones musicales más importantes del siglo XX.

Junto a él, Antonio Carlos Jobim (1927-1994) hizo lo propio con la creación de atmósferas, la ondulación del paisaje sonoro, la invención pura.

Después vendría la complicidad con la corriente artística que en Estados Unidos se conocía como jazz. Pero el mérito corresponde a los creadores brasileños. Es importante decir esto porque la cultura dominante, como ha quedado demostrado con la muerte que pasó casi desapercibida de João Gilberto, engulle todo a su alrededor en pos de lasganancias.

Ganancias. João Gilberto posa irónico para la foto junto a Volfi Mozart, también generador de fortunas monetarias en vivo y muerto pobre, agobiado por las deudas, muy pobre económicamente pero muy rico, inmensamente rico como persona.

Al disminuir el volumen de la voz, la velocidad del compás, todo suena diferente y la guitarra suena a orquesta.

João Gilberto engrosa el panteón de gigantes cuya vida fue mítica.

Guapo, elegante, inteligentérrimo, vivió vida de artista. Su mujer, Astrud Gilberto, lo dejó por Stan Getz. Volvió a casarse y volvió al fracaso. La tercera fue la vencida: su representante, con quien desposó, lo despelucó, como le pasó al monje Leonard Cohen cuya representante artística a su vez lo despelucó, aunque él ya se había rapado para ordenarse budista.