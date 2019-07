Para concluir, un clásico contemporáneo del repertorio de cuerdas: Shaker Loops (1978), de John Adams, en cuyo título el autor se refiere de manera jocosa y simultánea tanto a la rama de cuáqueros protestantes conocidos coloquialmente como shakers, a las estructuras cíclicas que subyacen el plan constructivo de la pieza, y al uso del trémolo y otros recursos instrumentales análogos. Esta pieza es más conocida en sus ejecuciones con cuerda completa, pero la del Cepromusic, realizada sólo con septeto, no fue menos atractiva. Ventaja y riesgo simultáneos: todo se oye, todo se nota, todo resalta y, justo es decirlo, los cuerdistas del ensamble superaron con elegancia los retos de una pieza que, precisamente por sus características repetitivas, requiere de una concentración profunda, especial. Shaker Loops es una de las piezas de esta corriente cuya energía se percibe casi como una cosa física, y que llega a adquirir perfiles de un mantra. Para la especulación, la posibilidad de que Castillo programe en el futuro otra notable obra de Adams, titulada Christian Zeal and Activity, análoga a Shaker Loops en cuanto al uso de la repetición, las cuerdas, y la religión, que aquí adquiere dimensiones surrealistas. Muy atractivo programa y muy buenas interpretaciones de este programa ‘‘casi-todo-repetitivo” y todo estadunidense. Si la asistencia no fue tan profusa como pudo ser, se debió a que esa tarde el centro de la ciudad colapsó, pero colapsó por una buena, colorida y necesaria causa: la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA. Y no queda más que repetir mi anuncio clasificado: Se solicita con urgencia arquitecto experto que aísle acústicamente la sala Ponce. Requisitos: rápido, barato y sin alterar la esencia arquitectónica y decorativa de la sala.