‘‘La música es así, a veces estamos trabajando sin parar por todo el mundo y hay momentos en los que estamos más cercanos a Boca de San Miguel, a la familia, pero siempre trabajando. Este año no tenemos ninguna invitación internacional pero seguimos buscándole”, añade Rosario.

Añade que la trayectoria profesional de la agrupación ‘‘ha sido un camino largo y a veces difícil, pero la música abre puertas y eso nos ha servido para alimentarnos y hacer lo que nos gusta. Somos parte de una gran familia originaria de Boca de San Miguel (municipio de Tlacotalpan, Veracruz) y no nos vemos en el futuro haciendo otra cosa que no sea esta música con la que crecimos. Vamos a seguir echándole ganas y creyendo en esto”.

▲ Rosario Cornejo Duckles y Raquel Palacios Vega, integrantes de Los Vega, durante la entrevista con La Jornada. Las intérpretes celebran que el son jarocho, por su naturaleza festiva, logra involucrar a las personas. Foto Guillermo Sologuren

Grabaciones hechas de manera independiente

Rosario Cornejo, también fandanguera, considera que la transición del nuevo gobierno no ha sido fácil sobre todo en el ámbito cultural ‘‘porque hay cosas que no están claras. Hemos sido beneficiarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en convocatorias anteriores, pero este año no estamos buscando ese tipo de apoyos, estamos es-perando entender cómo van a ser ahora los procesos y qué espacios son los que tenemos que buscar para recibir apoyos.

‘‘Por eso estamos observando, y seguimos trabajando por nuestra cuenta, como siempre, todas nuestras grabaciones han sido de manera independiente. Vamos a estar en el Faro de Oriente, en Puebla, estamos en movimiento, en lo que tenemos claro cómo van a funcionar ahora las cosas en cultura para llegar a otros espacios.”

Raquel añade que no sólo se dedican a dar conciertos, también tienen muchos años impartiendo talleres de son jarocho en comunidades, ‘‘regresando siempre a Boca de San Miguel y su entorno, trabajando con muchos jaraneros, lo mismo damos un taller para niños en un barrio de la Ciudad de México que nos presentamos en un fandango en Veracruz o en un teatro en otros países y en todos lados nos reciben con los brazos abiertos, lo que es muy satisfactorio porque buscamos que las personas se sientan a gusto con nuestra música y se involucren con nuestro quehacer: el son lo logra”.

El son jarocho ‘‘es toda una cultura”, detalla Rosario, ‘‘el son es fraternidad, una música que no puede ser de solistas porque se genera en comunidad, su naturaleza es festiva y para que ello suceda deben juntarse varios músicos.

‘‘En un fandango no sólo participan los que tocan o quien mejor baila, sino las cocineras, quien pone la casa, quienes cooperan para que todos comamos, o quienes hacen los instrumentos. Es toda una comunidad, lo mismo ocurre en el escenario, por eso el son convoca a la fraternidad y es lo que el público disfruta”.

El concierto Son de tres comenzará a las 18 horas el domingo 21 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (calle Donceles 36, Centro Histórico).