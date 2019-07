Para la población y especialmente para los jóvenes, será motivo de esperanza y regocijo; no es poca cosa que el gobierno capitalino se haya decidido a crear, por lo pronto, 4 mil nuevos lugares para que quienes hayan concluido su bachillerato puedan incorporarse a la educación superior; se trata de invertir un presupuesto generoso en el proyecto que lleva el nombre de la escritora, poeta y diplomática mexicana Rosario Castellanos. Las primeras sedes o campus de este sistema educativo se instalarán en las alcaldías Coyoacán y Gustavo A. Madero. El sistema enseñanza-aprendizaje que se inicia será flexible, abre la posibilidad de cursar las carreras en forma presencial, esto es, en un salón de clases y con los maestros frente al grupo, o bien a distancia por medios electrónicos modernos y con tecnologías de avanzada.

El anuncio tiene importancia; el instituto cumple la intención expresada en la campaña de crear espacios e instituciones para los niños y los jóvenes, no sólo para impulsar los conocimientos y la capacitación, sino como una manera indirecta de combatir la delincuencia atacando sus causas, entre ellas, la falta de oportunidades educativas.

Las licenciaturas con la que el Instituto Rosario Castellanos irrumpe en el mundo académico capitalino son propuestas innovadoras que consideran las necesidades reales de nuestra ciudad. La lista de la oferta educativa es la siguiente: ciencia de datos, contaduría y finanzas, derecho y criminología, urbanismo y desarrollo metropolitano, ciencias ambientales, ciencias de comunicación y relaciones internacionales. ¡Menudo menú!

Con este original programa a punto de zarpar se cumple con el mandato constitucional, y en especial con la intención del Constituyente de que nuestra capital, que siempre va a la delantera en cambios y avances políticos y de derechos humanos, sea como se define en la carta capitalina, Ciudad Educadora y del Conocimiento ; en este capítulo fundamental, la Constitución local ordena, entre otras disposiciones importantes, a las que el gobierno capitalino está respondiendo a pesar de la incomprensión de muchos, que en nuestra ciudad toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, permanente y de calidad .

También se combaten inseguridad y delincuencia abriendo escuelas; como se ha dicho hasta el cansancio, la violencia y el delito no surgen por generación espontánea, hay un caldo de cultivo en donde se generan y es el que debe atenderse y corregirse. No podemos exigir a los jóvenes que llegan a la adolescencia o se encaminan a la juventud que respeten las reglas de la vida en común, que se sientan parte de la colectividad y por tanto obligados con ella si no les damos oportunidades de capacitarse para el trabajo y primordialmente, para integrarse a una nación que sientan suya, con cultura propia, pasado común y un futuro para el que todos debemos colaborar.

No está por demás agregar que la Constitución establece atinadamente que la comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo y estará formada por estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades.

