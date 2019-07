Roberto Garduño y Enrique Méndez

La tensión y el distanciamiento entre la Presidencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no contribuye a reducir la crisis de derechos humanos que vive el país, definió ayer la diputada Lorena Villavicencio (Morena).

No se ha entendido, por parte del Ejecutivo federal, la función, el papel de la CNDH, que es contrapeso, no enemigo. Ojalá haya una reconsideración. Los órganos autónomos no son comparsa del gobierno. La comisión es patrimonio de todos los mexicanos y la gente cree más en ella que en el acceso a la justicia , dijo.

Villavicencio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, anunció que la próxima semana presentará un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente llame al presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar la relación institucional con la CNDH.

En conferencia de prensa dijo que también propondrá una iniciativa de reforma a la Constitución, para que todas las recomendaciones de la comisión sean vinculantes, esto es que su cumplimiento sea obligatorio para las autoridades.