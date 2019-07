Enrique Méndez y Roberto Garduño

Viernes 12 de julio de 2019, p. 14

La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera (Morena), aceptó que la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas contiene las siguientes observaciones generadas desde los organismos encargados de defender esos derechos:

No fue validada entre los actores que han dado seguimiento al funcionamiento y desempeño del me-canismo; no da respuesta a las necesidades institucionales que tiene el actual mecanismo; es inviable jurídicamente, carece de apego constitucional en varias de las disposiciones que establece la iniciativa; es financieramente insostenible; no toma en consideración los diagnósticos institucionales; no se consideran las acciones positivas que ya se realizan desde el mecanismo, y no se incorporan propuestas que atiendan los problemas de estructura.