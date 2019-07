En esta administración ya no hay cortesías políticas respecto a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República y que señalan incluso presunta participación en ilícitos de ex presidentes, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando se le preguntó acerca del proceso que se le sigue a Juan Collado, abogado de ex mandatarios.

“El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene absolutamente nada qué ver en esta denuncia entre particulares. Nada, nada. Hasta me han dicho ‘¿qué no hubo cortesía política de parte del fiscal para avisarle?’ Es que ya no hay cortesías políticas porque ya es absolutamente independiente la Fiscalía”