ontinúo reseñando el artículo de Araceli Damián Pobreza y desigualdad en México. La construcción ideológica y fáctica de ciudadanías diversas y desiguales (disponible), que inaugura el nuevo periodo de El Trimestre Económico). En 2002, relata la autora, se inicia en México la medición oficial continua de la pobreza. Se integró un Comité Técnico (CT) formado por académicos, pero la decisión de cuál debía ser la línea de pobreza (LP) la tomó el gobierno federal, no los académicos (el recorte gubernamental se hizo explícito en la publicación), con lo cual la incidencia de la pobreza de ingresos (única que se midió) fue de 53.7 por ciento y no de 64.6 por ciento que resultaba con la LP del CT, excluyendo así a 10 millones de pobres de la contabilidad oficial y, por tanto, de los programas a su favor. EL CT y el método que aplicó se mantuvieron durante el gobierno de Fox.