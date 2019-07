E

n la rumbosa fiesta familiar del llamado abogado de ‘la mafia del poder’, Juan Collado, estuvieron presentes entre los distinguidos invitados, según cuentan las crónicas sociales, tres ministros de la Suprema Corte. Eso manifiesta una cercana amistad y también descaro. La anécdota viene a cuento por lo que dijo ayer Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Hoy, si hay un Poder que tenemos que monitorear para tratar de mitigar los problemas de corrupción, de inseguridad e incluso, los problemas de desigualdad, es el Poder Judicial .Participó en la presentación del informe (In) Justicia Abierta: Ranking de la Opacidad Judicial en México. Para disminuir los problemas de corrupción, inseguridad y desigualdad, es necesario, mediante l derecho de acceso a la información, revisar el desempeño del Poder Judicial. Por cada 56 solicitudes de información que se hacen al Ejecutivo, federal o estatal, hay una solicitud al Poder Judicial . Salas Suárez manifestó que son pocos los casos que se judicializan, por lo que es necesario conocer cómo están resolviendo los jueces, al hacer hincapié en que son escasas las solicitudes de acceso a la información que recibe el Poder Judicial. Conclusión: el Poder Judicial es un mundo aparte a la realidad mexicana, a veces podemos asomarnos cuando tres ministros de la Suprema Corte asisten a partir el pastel de la boda invitados por un personaje como Juan Collado, hoy preso bajo el cargo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En algún momento del proceso, si prosperara, ¿ejercerían su poderosa influencia para beneficiarlo?

