Recuerdan con admiración a Jaime Ros

os ha producido mucha tristeza la sorpresiva noticia de la muerte de nuestro amigo Jaime Ros Bosch, pero, también, nos ha servido para entender cuánto admiramos su aporte intelectual y la calidez de la estrecha relación que compartimos con él durante décadas.

Desde muy joven, en los tiempos de la fundación del CIDE, allá por 1975, hizo una notable y sostenida contribución a un mejor entendimiento del funcionamiento de la economía mexicana y subrayó con valor los caminos que podían hacerla más próspera y más justa. Su trabajo incansable en la docencia y la publicación de libros señeros le dio cientos de discípulos que, estamos seguros, reproducirán con fuerza los frutos de ese pensamiento vigoroso, manteniendo viva la esperanza que lo sustentó.

Queremos subrayar la profundidad y nobleza de su amistad, renovada siempre con un afecto sincero más allá de los años de separación que nuestras opciones de vida nos impusieron.

A la distancia, enviamos nuestro homenaje y las expresiones de nuestro pesar a su esposa Adriana, a sus hijos y a sus compañeros.

José Miguel Insulza, Luis Maira, Georgina Núñez, Wilson Peres, Gonzalo Rodríguez Gigena y José Manuel Quijano

En Tepito están de luto

El Califa Mayor, quien desprendía encanto con sus mejores pasos de baile, al compás de innumerables melodías de la Sonora Matancera y la Sonora Santanera, entre otras, en las fastuosas pistas del California Dancing Club y Los Ángeles, porque recordemos que quien no conoce Los Ángeles no conoce México , exhaló su último suspiro, dejándonos en la orfandad de su talento y acervo literario. Chin Chin el teporocho y un sinfín de integrantes de Escuadrones de la muerte, sin duda, están llorando su ausencia acompañados de su inseparable chinchol. No sólo en Tepito están de luto, sino en la capital entera, porque el maestro, el cronista, Armando Ramírez, ya no era de ese barrio, se había convertido en un patrimonio de la Ciudad de México. El Macho Prieto y El Conde, seguramente le están preparando en el cielo su bienvenida como Dios manda, mediante una gran Noche de Califas . Y ofrezco disculpas porque aún no digiero tu despedida y en tu honor y recuerdo estoy degustando una deliciosa cubita libre, derramando unas lágrimas de tristeza y de nostalgia, pero al fin y al cabo ¡que es tan ti ti ti to!

Desde un rinconcito barrial del Peñón de los Baños, Nicolás González González

Piden protección para maestros en línea

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México: solicito considere hacer uso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados y envíe una propuesta a las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa 2019, donde abiertamente realice las acciones necesarias que fortalezcan el sistema de educación a distancia (acción claramente definida en el artículo 33 de la Ley General de la Educación, inciso VI) que existe desde 2007 en la Ciudad de México, para que mediante la ley, pueda proteger a su personal en línea, ya que no hemos recibido nuestros pagos, algunos desde diciembre de 2018, otros ya no fueron considerados y los más afortunados aún no recibimos el pago de abril, mayo y junio de 2019.