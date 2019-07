▲ En la sala de cabildos del ayuntamiento de León, Guanajuato, ciudadanos exigieron al alcalde panista Héctor López Santillana que cumpliera su promesa de campaña de no aumentar las tarifas del transporte. Foto Carlos García

No se expresó en un acto de campaña sino en un debate. Lo único que les pido es contextualizar que se dijo de acuerdo a lo que se preguntó. En el momento en que un servidor quiso matizar, los moderadores lo impidieron y no facilitaron ningún otro análisis , alegó el edil.

Durante la sesión, regidores de oposición señalaron que estaban en contra del incremento y pidieron a López Santillana que cumpliera su compromiso y que pensara en los ciudadanos. Incluso reprodujeron un audio en el cual López Santillana aseguró que el transporte público no se encarecería.

Los inconformes ingresaron a la sala de cabildos con pancartas y exigieron al presidente municipal que cumpliera su promesa de campaña de no aumentar el costo del transporte.

La regidora priísta Vanessa Montes de Oca Mayagoitia calificó de burla que se intente justificar el aumento con algo que es una obligación para los empresarios.

Los transportistas se comprometen a la revisión física-mecánica (de sus vehículos) al ciento por ciento y a cumplir con los horarios de las rutas y usar las paradas oficiales. ¿Acaso eso es opcional? , cuestionó.

Después de los posicionamientos, el alcalde, los síndicos y los regidores panistas aprobaron aumentar 23.8 por ciento el pasaje con tarjeta preferencial (de 4.20 a 5.20 pesos), 15.7 por ciento el de prepago (de 9.50 a 11 pesos) y 9 por ciento en efectivo, de 11 a 12 pesos.