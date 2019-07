Pemex quiere partir de contratos de servicios. Entre los pros de los contratos es que se mantiene una mayor inversión y Pemex decide dónde y cómo perforar. Por otro lado los inversionistas y el mercado esperarían que Pemex pueda complementar sus actividades operativas y de producción con participación de los privados y los mercados esperarían que no se descarte el tema de las asociaciones .

Como cuarto punto señaló que en materia de refinación se requiere replantear a una refinería de 100 mil barriles y no de 340 mil barriles diarios, así como una coparticipación mas fuerte entre Pemex y privados, entre otros.

Fluvio Ruiz, ex consejero profesional de Pemex dijo: Es claro que los mercados financieros y las calificadoras estarán a la espera de que este plan sea coherente y viable .

Otros analistas señalaron que es necesario que se calendaricen las actividades a lo largo del sexenio. Por ejemplo, sí ya se tomó la decisión de que no se va a incursionar en aguas profundas, no se va a utilizar la técnica del fracking y no vamos a ir por el gas de lutitas que lo pongan en el plan de negocios, asi vamos a poder valorar esos temas, que están vetados, porque eso va a dar mucha certidumbre .

Para enfrentar el elevado endeudamiento de Pemex, que asciende a unos 108 mil millones de dólares y para aumentar la producción de crudo, el gobierno federal ha ofrecido su apoyo irrestricto a la petrolera.

Las principales acciones anunciadas a inicio del año fueron la capitalización por 25 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto para 2019; la monetización de Pagarés para abatir el pasivo laboral por 35 mil millones y la ayuda fiscal adicional entre 2019 y 2024 equivalente a unos 15 mil millones. Además, se prevén ingresos adicionales por el combate al robo de combustibles por 32 mil millones de pesos.

Sin embargo, para las firmas calificadoras de valores estos apoyos no son suficientes. El pasado 29 de enero Fitch Ratings ubicó a Pemex con una calificación crediticia de BBB-, luego de haber estado en BBB+, debido a que varias de las métricas financieras y del desarrollo del negocio no se veían de manera óptima. Posteriormente, Moody’s bajo la perspectiva de la deuda de Pemex a negativa.