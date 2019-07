Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Petróleos Mexicanos presentará en breve su plan de desarrollo a mediano y largo plazos, que se caracterizará por el respaldo gubernamental del que gozará entre 2019 y 2021, periodo en el cual se pretende reducir su carga fiscal, sostuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. La finalidad inmediata es que en este trienio se recupere la producción petrolera con el propósito de que para finales del sexenio la empresa genere mayores recursos.

FT debe una disculpa al pueblo de México

El presidente también salió al paso de las críticas del Financial Times, que le recomendó no apelar a sus propios datos, cuando hay información económica adversa. Ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las reformas estructurales y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser famosos, pero no son objetivos ni profesionales .

Durante su conferencia, López Obrador dijo que en el caso de Pemex la estrategia es sencilla, aunque no es fácil su operación . Se pretende mejorar los niveles de producción de Pemex mediante un respaldo gubernamental que incluirá, entre otras acciones, una reducción de la carga fiscal y mayor inversión.

Antaño, la Secretaria de Hacienda se dedicaba a ordeñar a Pemex, a exprimirla, le quitaba todo. Tenía una justificación: 40 por ciento del presupuesto se integraba con ingresos del petróleo .

Adelantó que en el paquete presupuestal que se remita en septiembre se incluirá ya el porcentaje de reducción de la carga fiscal a la empresa.