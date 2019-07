Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2019, p. 19

En el segundo trimestre del año, el producto interno bruto (PIB) tendría una contracción de 0.4 por ciento, y en caso de que la cifra se confirme, la economía mexicana estará, prácticamente, en una recesión técnica , pues el indicador tendrá dos trimestres en cifras negativas, consideró Bank of America Merrill Lynch (BofA).

Un reporte emitido por Carlos Capistran, economista de la institución para México, indicó que las más recientes cifras económicas disponibles muestran que entre enero y marzo de este año, el PIB se contrajo 0.2 por ciento con relación al trimestre anterior, y según el modelo económico del banco en el segundo trimestre del año el indicador tendrá un resultado negativo, por lo que, eventualmente, la economía entrará en recesión técnica.

No obstante, dijo, el país no ha entrado en una recesión desde finales de los años 90, cuando ocurrió el Efecto Tequila, y en los últimos meses, el indicador de PIB mensual –Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)–, que difunde el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), no ha caído de forma anual, lo que ha ocurrido en episodios de recesión previos en México.