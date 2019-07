Después de esa actuación y al no clasificar a Río 2016, Rut se despidió de la gimnasia para dedicarse a sus estudios de relaciones internacionales, y en 2017 retomó la competencia, lo que logró co-mo la mejor exponente nacional, para iniciar el ciclo olímpico de Tokio.

Ganadora de tres medallas de oro y una de plata en Barranquilla, la gimnasta se precia de haber logrado una progresión para continuar el ciclo olímpico en Lima. “Este año aumentamos la dificultad de las rutinas; me siento con unas rutinas bastante fuertes, exigentes y sobre todo competitivas, no sólo a nivel de América, sino también mundial. Creo que tengo la dificultad necesaria para poder pelear en septiembre una final all around”, dijo, respecto al Campeonato Mundial en Bakú, donde irá en busca de la clasificación olímpica para Tokio 2020.

En Lima 2019, Rut sólo participará en las pruebas individuales y all around, lo mismo que Karla Díaz, mientras en conjunto lo harán Eliane Martínez, Karen Villanueva, Mildred Maldonado, Ana Victoria Galindo y Adriana Hernández.